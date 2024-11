Al Bano a Napoli, concerto al Palapartenope il 14 novembre

E' in programma giovedì 14 novembre a Napoli nel Palapartenope il concerto di Al Bano a Napoli: una data che segna il ritorno dell'artista nella città partenopea dopo 10 anni. "Ero in Ungheria qualche settimana fa e degli ungheresi mi hanno mostrato i loro biglietti per il concerto di Napol. Una cosa per me molto bella che dimostra come la musica non abbia confini. Metterò a disposizione la mia anima, il mio mestiere e la mia voglia di cantare per i napoletani e tutti quelli che saranno lì ad ascoltarmi" dice Al Bano.

Napoli, accogliendo questo grande concerto, sottolineano gli organizzatori in una nota, "si conferma ancora una volta come una città sempre più polo e punto di riferimento di cultura, spettacolo e grandi eventi internazionali". Il concerto di Al Bano a Napoli sarà un viaggio nella carriera dell'artista. Non mancherà un omaggio a Caruso e qualche sorpresa. L'artista salentino canterà i suoi storici successi come Nel sole, con oltre un milione di copie vendute, Sharazan, Felicità, Nostalgia canaglia, È la mia vita, fino ai brani più recenti. Sarà accompagnato da un team di musicisti: il maestro Alterisio Paoletti, Adriano Pratesi, Arianna De Lucrezia Giulio, Maurizio Dei Lazzaretti, Eleonora Montagnana, e le coriste Luana Heredia e Alessandra Puglisi.

Artista e performer, Al Bano ha conquistato riconoscimenti in tutto il mondo con 26 dischi d'oro e 8 di platino, ha partecipato a 15 edizioni del Festival di Sanremo e al concerto "4 volte 20" all'Arena di Verona, andato in onda in prima serata su Canale 5.



