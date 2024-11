Ad Atena Lucana inaugurato il nuovo stadio comunale

E' stato inaugurato questa mattina ad Atena Lucana, in provincia di Salerno, il nuovo stadio comunale "Paolo Bognanni" con annessi impianti sportivi a conclusione di sostanziali lavori di riqualificazione.

A tagliare il nastro, alla presenza di autorità civili e militari e di numerosi cittadini, il sindaco Luigi Vertucci, il vice presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, il presidente FIGC Lega nazionale dilettanti Campania, Carmine Zigarelli.

I lavori di riqualificazione, per un importo complessivo di 600mila euro, sono stati finanziati con fondi CONI del bando "Sport e Periferie" ed un ulteriore finanziamento diretto del Comune di Atena. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento del manto erboso e dell'impianto di irrigazione del campo di calcio a 11, il rifacimento del manto erboso del campo di calcetto, la ristrutturazione del campo da tennis, la realizzazione ex novo del campo di mini volley e la realizzazione delle recinzioni secondo le ultime normative CONI e FIGC. Lo stadio e gli impianti saranno alimentati energeticamente da un impianto fotovoltaico di 30 Kw.

"Abbiamo recuperato la struttura - dice il sindaco Vertucci - dopo cinque anni di chiusura che ora si dota anche di nuovi impianti sportivi. Abbiamo scelto di intitolare lo stadio in ricordo di Paolo Bognanni, calciatore nato ad Atena che ha militato in campionati professionistici di serie C negli anni Ottanta".



