A Napoli il Festival internazionale del cortometraggio

Dall'11 al 17 Novembre si terrà a Napoli la ventunesima edizione di accordi @ Disaccordi, Festival internazionale del cortometraggio, diretto da Pietro Pizzimento e Fabio Gargano, organizzato dall'associazione Movies Event, con il coordinamento di Giuseppe Collela e il contributo della Regione Campania tramite il fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo.

Centoquarantuno cortometraggi, documentari, film d'animazione e sperimentali, in rappresentanza di ventisette nazioni, con moltissime opere in anteprima europea e italiana, cui si affiancheranno incontri con gli autori e gli attori delle opere presentate. Alle sezioni dei sei concorsi consueti (internazionale, nazionale, Regione Campania, documentari, film brevi d'animazione e film a tematica ambientale) si affianca anche quest'anno - oltre alla sezione dei "Cortissimi" e a quella fuori concorso dei film sperimentali giunti da vari Paesi - una sezione sul cinema italo-canadese curata dal partner internazionale Italian Contemporary Film Festival.

Lo svolgimento di questa ventunesima edizione, ad ingresso gratuito, avverrà presso la Corte dell'Arte di Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli, in via Portacarrese a Montecalvario 69, a Napoli, location che ospiterà anche la serata conclusiva della kermesse il 17 Novembre con la premiazione e la visione dei filmati brevi vincitori di tutte le categorie.



