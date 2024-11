A Napoli 18enne ferito con colpi d'arma da fuoco alla testa, è grave

Un 18enne è stato ferito con colpi d'arma da fuoco alla testa in via dei Tribunali, a Napoli, ed ora è ricoverato in pericolo di vita all'ospedale Vecchio Pellegrini.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, il ferimento è accaduto verso le 5. La dinamica è in fase di ricostruzione a cura della locale Squadra Mobile.

Il ragazzo, incensurato, è ricoverato in gravi condizioni. In queste ore in tanti tra parenti e amici si sono radunati davanti al nosocomio.

