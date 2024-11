Sprofondamento in via Fontana, entro stasera parziale riapertura

Dalle prime ore di questa mattina gli operai specializzati della Napoli Servizi stanno intervendo in Via Domenico Fontana per il ripristino del manto stradale dopo lo sprofondamento che si è verificato ieri all'altezza di via Giulio Palermo. E' stato accertato che non ci fossero perdite sottostanti. Al momento sono in corso i lavori di riempimento e nel pomeriggio sarà sistemato un nuovo tappetino di asfalto che consentirà la parziale riapertura della corsia.

Domani mattina sarà completamente rimossa la recinzione e la strada ritornerà ad essere riaperta interamente al traffico.





