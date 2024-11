Pusher con 20 dosi di coca arrestato dalla Polizia a Ischia

La Polizia di Stato di Ischia ha arrestato stasera un uomo trovato in possesso di oltre 20 dosi di cocaina oltre ad un proiettile e a un documento falso.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era stato fermato nel corso di un servizio predisposto per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sull'isola ed è stato trovato in possesso di alcune dosi di droga. I poliziotti hanno quindi deciso di perquisire anche l'abitazione dove hanno rinvenuto il resto della cocaina pronta per essere venduta, un bilancino di precisione, soldi contanti oltre ad un documento appartenente ad una persona che ne aveva denunciato la scomparsa ed al proiettile. Il pusher si trova agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Un altro arresto, sempre per droga, a Napoli, nel quartiere Sanità. I fatti risalgono alla sera di mercoledì, quando gli agenti della Squadra mobile hanno fermato un uomo trovato in possesso di una dose di hashish nascosta in una scarpa e di 120 euro in banconote di vario taglio, mentre nella sella dello scooter da lui utilizzato è stato rinvenuto altro stupefacente.

I poliziotti hanno poi perlustrato la zona dove era stato visto aggirarsi l'uomo trovano, in un foro nel muro perimetrale di uno stabile, una busta con circa 45 grammi di hashish mentre, in un box in stato di abbandono, situato sulla stessa via, sono stati scoperti e sequestrati altri 80 grammi della stessa sostanza.

Ieri pomeriggio, invece, è finito in manette un 47enne napoletano, con precedenti: fermato per un controllo dagli agenti dei Commissariati Montecalvario e San Ferdinando, mentre era a bordo di una bicicletta elettrica ai Quartieri spagnoli, l'uomo è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina e 100 euro; nella sua abitazione, poi, sono state rinvenute altre confezioni della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 2,5 grammi, un bilancino di precisione e 80 euro.

Infine, ieri, nella zona di Corso Garibaldi, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri un 56enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici: è stato trovato in possesso di 260 stecche di sigarette senza l'etichetta del monopolio di Stato, per un peso complessivo di 52 chili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA