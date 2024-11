Premio Arte in Danza 2024: riconoscimento va a Matilde Brandi

Showgirl e ballerina, ma anche conduttrice e attrice teatrale, Matilde Brandi è l'ospite d'onore del Premio Arte in Danza 2024, evento patrocinato dal Comune di Cava dei Tirreni, il Conseil International de La Danse dell'Unesco, sostenuto dall'AICS di Salerno presieduta da Marco de Luca, ideato e diretto dai maestri Pina Testa e Stefano Angelini.

«La nostra è una grande responsabilità. Mentre i ragazzi coltivano la loro passione, noi li formiamo offrendo loro occasioni di confronto e crescita. Questo appuntamento è solo uno dei tanti che mettiamo loro a disposizione nella speranza che sappiano cogliere il valore altamente formativo che passa attraverso le luci del palcoscenico, per noi la nostra linfa vitale da sempre», dicono i direttori artistici.

La manifestazione, che da anni premia le grandi eccellenze italiane del mondo della danza, assegnerà il premio a Matilde Brandi, uno dei volti noti al pubblico sin dagli anni '90, quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Carisma e talento davvero unici, la Brandi interverrà in occasione dell'apertura della IX edizione, sabato 9 novembre alle 20.30 presso il Teatro Barba di Cava dei Tirreni. A fare gli onori di casa ci saranno le scuole collegate ai direttori artistici: il Professional Ballet di Pina Testa e Obiettivo Danza di Stefano Angelini.

Prima ballerina RAI e Mediaset, reduce dal successo dell'Isola dei Famosi, nel 1990 diplomata in danza presso la Scuola del Balletto di Roma, la Brandi è amata dal grande pubblico come ballerina, showgirl, conduttrice televisiva e attrice di teatro (attualmente è in tournée con "Una come me", una commedia leggera e divertente). Arriva in tv nel 1992 quando viene scelta da Gigi Proietti per il suo programma Club '92. Da quel momento diventa una delle protagoniste del sabato sera, lavorando al fianco di grandi conduttori e presentatori degli anni '90 e 2000 del calibro di Raffaella Carrà, Pippo Franco, Giorgio Panariello, Paolo Bonolis, Maurizio Costanzo e Adriano Celentano. Tra i programmi a cui ha preso parte troviamo grandi pilastri della televisione italiana come Fantastico 12 (1991-1992), Buona domenica (Canale5), Fantastica italiana (1995-1996), Francamente me ne infischio (1999). Non manca la sua presenza in una stagione a Domenica In (2000 - 2001).

Nelle serate successive, la IX edizione dell'appuntamento ospiterà le associazioni e scuole di danza più prestigiose provenienti da tutto il territorio regionale e non solo, ma è prevista anche "l'incursione" di tanti danzatori professionisti, ben disposti a dare il loro contributo artistico alla manifestazione.

Invariato il format: dopo il primo fine settimana, (sabato 9 alle 20.30 e domenica 10 novembre alle 18.30) Arte in Danza si ripeterà anche nel week end successivo, sabato 16 alle 20.30 e domenica 17 novembre alle 17.30 e vedrà protagoniste le migliori scuole di danza e artisti di fama.



