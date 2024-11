Pallanuoto: colpaccio Canottieri, arriva il mancino Zivkovic

A meno di 24 ore dall'avvio del campionato di serie A2, il circolo Canottieri Napoli annuncia l'acquisto del mancino Duje Zivkovic del Ent Lille Métropole, nazionale francese di 33 anni. Un acquisto importante che va a completare una rosa già competitiva: arriverà a Napoli a Gennaio e sarà in squadra dalla settima gara di campionato. Al Molosiglio arriva anche l'apporto di un main sponsor importante, Ac Group Italia, che contribuisce alla crescita del progetto sportivo portato avanti dal presidente Bracale e dal consiglio direttivo.

La trattativa per l'acquisto di Zivkovic è stata portata avanti con discrezione e riserbo dal vicepresidente sportivo, Renè Notarangelo, e dal consigliere al nuoto, Mario Morelli.

Giancarlo Bracale, presidente del Circolo Canottieri Napoli commenta così l'arrivo del mancino franco croato e il main sponsor: "Si è verificata una situazione positiva nelle ultime 48 ore che va a completare la nostra rosa con un mancino puro in squadra. Abbiamo fatto un passo importante ma che nasce dalla richiesta di mister Massa di far crescere la squadra. Un giocatore che arriva a parametro zero e ci ha consentito di fare un investimento di prospettiva. Abbiamo una rosa competitiva e con Duje Zivkovic siamo tra le prime forze del campionato.

Voglio ringraziare Ac Group Italia per aver creduto nel nostro progetto sportivo e sono fiducioso che sarà un percorso positivo e costruttivo per il Circolo e l'azienda".

Enzo Massa, coach della Ac Group Canottieri Napoli, commenta così l'arrivo del nuovo acquisto: "Sono molto contento di questo nuovo acquisto E' un elemento che va a rafforzare la rosa già competitiva e coesa, in un ruolo che per noi è importante e che avevamo scoperto. Restiamo con i piedi per terra e continuiamo a lavorare come sempre ma è d'obbligo ringraziare il presidente e il consiglio direttivo e tutti i soci per la fiducia che ripongono nella squadra".

Carmen Mauri, general manager di Ac Group Italia, spiega così la scelta di investire nella pallanuoto: "Rispetto, spirito di sacrificio, sana competizione, lealtà, meritocrazia: la pallanuoto è uno sport di squadra che coltiva al suo interno gli stessi valori che noi di AC Group Italia condividiamo all'interno del nostro team. Per questo motivo, Ac Group Italia ha scelto di sponsorizzare la squadra di pallanuoto del Circolo Canottieri Napoli, ma la sponsorizzazione ha anche un risvolto legato alle nostre attività, investiremo anche nella formazione di due atleti meritevoli offrendo loro due borse di studio".





