Orti urbani realtà a Marcianise, "agricoltura è identità"

Il Consiglio Comunale di Marcianise (Caserta) ha approvato all'unanimità il regolamento che disciplina la concessione e l'uso degli orti urbani del Comune. Lungo e articolato l'iter per giungere all'attesa deliberazione: dopo il passaggio della bozza del provvedimento in ben due commissioni, Trasparenza e Regolamenti e Lavori Pubblici e Agricoltura, il via libera è arrivato infatti in assise nella tarda serata di ieri. I fondi in cui sarà possibile coltivare esclusivamente ortaggi, fiori e piccoli frutti, avranno una superfice compresa tra i 25 e 50 metri quadrati.

Potranno richiederne l'affidamento, partecipando al bando che sarà a breve pubblicato dal Comune, quattro categorie, ovvero anziani, famiglie, scuole e associazioni. L'obiettivo dell'Amministrazione guidata dal sindaco Antonio Trombetta è di valorizzare spazi, sottraendoli al degrado, recuperando così il verde cittadino, promuovere percorsi di cittadinanza attiva e buone pratiche attraverso la socializzazione, favorire l'attività fisica e la diffusione nelle scuole dell'educazione alimentare ed ambientale.

"L'approvazione all'unanimità di questo regolamento - ha affermato l'assessore all'Agricoltura Francesca Cicchella - qualifica ulteriormente l'operato della nostra Amministrazione, tra i cui obiettivi c'è sicuramente quello di ripensare, riconoscere e valorizzare il ruolo dell'Agricoltura nel nostro territorio, non solo come elemento identitario, come valore vivo e profondo della città di Marcianise, ma soprattutto come strumento determinante per la tutela dell'Ambiente e per la crescita economica e sociale. La nostra comunità deve tantissimo a questo settore, basti pensare alle possibilità che sono derivate dalla coltivazione di certe colture per migliaia di persone, come il tabacco. Continueremo a condividere questo percorso con le organizzazioni di categoria, gli imprenditori agricoli e i tecnici del territorio, facendo rete con le associazioni, le scuole e i cittadini" ha concluso la Cicchella.





