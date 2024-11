Un 49enne indiano ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda agricola a Campolongo, nel comune di Eboli. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, è rimasto schiacciato da un trattore.

Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli.





