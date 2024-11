Il prefetto di Napoli nomina commissari a Volla e a Nola

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in seguito alle dimissioni dalla carica di 9 consiglieri su 16 assegnati al Comune di Volla, ha sospeso il consiglio comunale e nominato commissario prefettizio Sergio di Martino, viceprefetto in servizio presso la prefettura di Napoli, incaricandolo della provvisoria amministrazione dell'ente e avviando, nel contempo, la procedura di scioglimento dell'organo consiliare.

Il prefetto di Bari, inoltre, dopo le dimissioni del sindaco del Comune di Nola, divenute efficaci ed irrevocabili oggi, ha avviato la procedura di scioglimento del consiglio comunale, lo ha sospeso e ha nominato commissario prefettizio Maria Lucia Trezza, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Napoli, incaricandola della provvisoria gestione dell'Ente.



