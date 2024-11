Danneggia triage Pronto Soccorso, Polizia denuncia un 43enne

Un uomo di 43 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato perchè ritenuto responsabile di danneggiamento ai danni dei locali del Pronto Soccorso dell'Ospedale Moscati di Aversa. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti effettuati dai poliziotti del Commissariato di Aversa, anche e soprattutto grazie alla immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell'ospedale, è emerso che il 43enne, in seguito ad un'animata discussione col personale sanitario del presidio ospedaliero, ha iniziato ad inveire contro di loro, arrivando a danneggiare con calci la porta del triage del pronto soccorso. L'uomo, con precedenti specifici, è stato denunciato per danneggiamento aggravato. Qualche giorno fa era stata una dottoressa in servizio al Pronto Soccorso ad essere aggredita da una paziente, che le aveva gettato contro il computer e la stampante, provocandole diverse contusioni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA