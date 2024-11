Con "Amarsi per lavoro" Mazzariello a Sanremo Giovani 2024

Si chiama "Amarsi per lavoro" il nuovo singolo del cantautore campano Mazzariello, uscito oggi su tutte le piattaforme digitali. Con questo brano, che gli ha permesso di entrare tra i 24 artisti in gara a Sanremo Giovani 2024, Mazzariello affronta il tema delle relazioni e della quotidianità con uno sguardo disincantato e profondo, capace di rappresentare un'intera generazione.

"È un brano - racconta Mazzariello - che ho scritto perché penso ci sia una somiglianza tra noi e le macchine dei nostri genitori. È una canzone leggera, nata nei momenti in cui ero distratto nei momenti di leggerezza più semplici e quotidiani".

Mazzariello spiega come, spesso, le sue riflessioni prendano forma in situazioni di ordinaria normalità: "Quando con i miei amici, a fine serata, davanti a un distributore di un autolavaggio, tiriamo le somme di chi siamo e di chi vorremmo essere, in modo più o meno consapevole pensiamo che la giovinezza non ci abbandonerà mai e quindi non cerchiamo ripari.

Racconto della vertigine che ci può dare l'amore quando scegliamo, giorno dopo giorno, la stessa persona, la progettualità quotidiana, senza sapere come sarà il giorno dopo".

Il cantautore con il brano prenderà parte alle audizioni dal vivo che andranno in onda da martedì 12 novembre in seconda serata su Rai 2 (ma anche su Radio2 e RaiPlay). Al termine dei cinque appuntamenti verranno selezionati i finalisti che il 18 dicembre, su Rai 1, si contenderanno 4 posti per il Festival di Sanremo, categoria "Nuove Proposte".



