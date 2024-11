Chirurgia robotica, 350 interventi al "Moscati" di Avellino

Trecentocinquanta interventi di chirurgia robotica in urologia: è il bilancio, a due anni dall'inaugurazione, dell'Unità operativa di urologia dell'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, diretta da Vittorio Imperatore. L'ultimo intervento, eseguito con successo con l'ausilio del robot da Vinci, ha riguardato un paziente 62enne della provincia di Avellino sottoposto ad una prostatectomia radicale per un carcinoma alla prostata ad alto rischio. "Un traguardo significativa -commenta Imperatore- che grazie a strumentazioni all'avanguardia e macchinari di alta tecnologia pone la nostra azienda al quarto posto in Campania per diverse aree di intervento chirurgico e quinta per gli interventi alla prostata". Il Dg, Renato Pizzuti, sottolinea invece quanto "l'introduzione della robotica si confermi una scelta appropriata per i vantaggi che comporta per i pazienti e per i riscontri in termini di numeri per gli interventi non solo dall'urologia, ma anche dalla chirurgia generale, toracica e oncologica".



