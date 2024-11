C'è solo la linea 2 della metropolitana, gestita dalle Ferrovie dello Stato, a garantire adesso a Napoli la mobilità dei napoletani. Blocco totale per i treni Eav, per le funicolari, tram e bus e per la linea 1 della metro che sospende il servizio alle ore 9.30. Notevoli le conseguenze sul traffico cittadino che presenta in molti punti evidenti criticità.



