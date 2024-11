Blitz Cc a "rotonda dello spaccio" nel Casertano, 5 in manette

Cinque uomini originari del Gambia, di età compresa tra i 26 e i 31 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a San Nicola la Strada (Caserta), alla cosiddetta "rotonda dello spaccio"; erano intenti a vendere hashish a diversi consumatori nei giardini dell'ampia rotonda situata su viale Carlo III, la trafficata arteria che attraversa diversi comuni dell'hinterland casertano terminando alle porte del capoluogo, a pochi centinaia di metri in linea d'aria dalla Reggia di Caserta.

Una piazza di spaccio nota da anni alle forze dell'ordine, che arrestano di frequente pusher quasi sempre provenienti da nazioni africane, che però vengono con la stessa frequenza scarcerati, e tornano in pochi giorni a spacciare. Uno dei cinque uomini arrestati era già finito in manette il 24 settembre scorso, sempre perché sorpreso a spacciare alla rotonda, mentre gli altri era già noti per reati concernenti gli stupefacenti.

Questa volta i carabinieri si sono presentati con due pattuglie, sia in abiti civili che con personale in divisa; hanno controllato attentamente i movimenti dei cinque, quattro dei quali facevano da vedetta, e uno consegnava le dosi agli acquirenti. Il blitz è scattato quando tre giovani hanno avvicinato uno dei pusher per comprare l'hashish; quando le dosi sono state scambiate con il denaro, i carabinieri si sono palesati fermando sia i tre consumatori (poi segnalati alla Prefettura di Caserta) che i cinque pusher, che non hanno avuto il tempo di fuggire o gettare la droga. I cinque stranieri sono stati portati in caserma e perquisiti; addosso sono state loro sequestrate numerosi dosi di hashish e contanti, quindi sono stati portati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA