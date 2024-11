Artigianato,a Ricigliano kermesse Cna "Benvenuti in Atelier"

Anche la provincia di Salerno apre le porte alla seconda edizione di "Benvenuti in Atelier", la manifestazione promossa da CNA Federmoda per far incontrare al grande pubblico gli artigiani che rappresentano l'eccellenza del Made in Italy. Sarà l'Atelier di Pina Pascente a Ricigliano, pieno Cilento, a mostrare il saper fare del Made In Italy allo stesso modo in cui faranno fino al 10 novembre su tutto il territorio nazionale, sartorie, calzaturifici e pelletterie aderenti alla Confederazione dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. "Abbiamo voluto tenere l'evento a Ricigliano, in un'area interna, perché è aree qui che pullula l'artigianato più autentico e Pina Pascente ne è la conferma" afferma il Segretario della CNA Salerno, Simona Paolillo. Per l'occasione, il Presidente di CNA Salerno, Lucio Ronca, omaggerà di una sua opera in ceramica il sindaco di Ricigliano Carmine Malpede.

"Credo sia giusto onorare i sindaci di questi piccoli comuni che tanto fanno per il nostro comparto. Qui c'è la vera autenticità del saper fare e del saper essere" sottolinea Ronca. L'evento coinvolge diversi artigiani, tra cui, l'azienda di Cristian Pascente, la parrucchiera Caterina Barberio e Francesca Iacullo, l'antica bottega del rame di Mario Volpe, Marcella Piegari col suo "contatto creativo" ed il Panificio82. Si parte domani con workshop e dibattiti dedicati ai giovani delle generazione Z e agli appassionati della moda e degli outifit più creativi.

"La moda italiana - evidenzia Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda - è ad alta vocazione artigianale; oltre al sessanta per cento delle imprese che in Italia operano nel settore sono infatti imprese artigiane. Le nostre città, i nostri borghi, i nostri territori in genere rappresentano un percorso immersivo nel Made in Italy, e con 'Benvenuti in Atelier' vogliamo offrire un'occasione al pubblico per conoscere le qualità dell'artigianato e delle piccole imprese che operano nella moda grazie ad artigiani che con grande impegno e poco clamore, mantengono alto, nel mondo, il valore e l'immagine delle nostre produzioni". "Ho voluto coinvolgere quanti più artigiani - spiega Pina Pascente - perché l'obiettivo è aprire non solo le porte della mia sartoria, ma quelle di tutti gli artigiani. Come settore del tessile-abbigliamento stiamo vivendo una grande crisi, ma io voglio essere positiva e tenace e richiamare all'unione degli artigiani nella convinzione che sia la risposta giusta" conclude, facendo riferimento alla notizie diffuse dalla Cna nazionale, che ha chiesto altre settimane di cassintegrazione per il settore della moda e del tessile abbigliamento.



