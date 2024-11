A Napoli la linea 1 della metro in servizio fino alle 9.30

E' attivo fino alle ore 9 e 30 solo sulla tratta Policlinico - Garibaldi il servizio della linea 1 della metropolitana di Napoli. I treni fermano solo nelle stazioni Policlinico, Rione Alto, Municipio e Garibaldi.

Solo 7, nella fascia oraria tra le 6,30 e le 9,30, i treni in servizio in entrambe le direzioni. Dopo si andrà allo stop totale fino alle 17, quando riprenderà, in maniera ridotta, il servizio. Ciò in conseguenza dello sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale proclamato per oggi dalle organizzazioni sindacali di categoria.



