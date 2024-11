Mille studenti in nero, flash mob a Napoli per Santo Romano

In mille vestiti di nero per l'ultimo saluto a Santo Romano. Così gli amici di scuola del 19enne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio sabato notte hanno partecipato al flash mob organizzato nel parcheggio dell'Istituto Archimede nel quartiere Ponticelli dove Romano si era diplomato.

I ragazzi hanno letto testi e poesie in ricordo del loro amico di cui si sono celebrati ieri pomeriggio i funerali.

A prendere la parola anche la dirigente scolastico Maria Rosaria Stanziano che ha chiesto a chiesto ed offerto ai ragazzi tutto l'aiuto necessario per affrontare il triste momento. Dopo aver letto i testi i ragazzi hanno dedicato all' amico il brano 'L'ultima Poesia' di Geolier e Ultimo e poi sono rientrati in classe. E su uno striscione esposto si legge: "Difendiamo la vita, basta armi e violenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA