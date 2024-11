A causa di un movimento franoso causato dalla rottura della condotta idrica, sulla Statale 90 delle Puglie, nel territorio del comune di Greci, in provincia di Avellino, è stato istituito il senso unico alternato per consentire la rimozione del fango e detriti che hanno invaso la carreggiata. Al lavoro le squadre operative dell'Anas per le operazioni di sgombero e pulizia dell'arteria. La circolazione è tornata alla normalità nella tarda mattinata.



