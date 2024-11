Criminalità a Casoria, finanzieri intensificano i controlli

Intensificazione dei controlli, soprattutto di carattere economico, da parte della Guardia di Finanza, a Casoria, in provincia di Napoli, dopo le segnalazione del sindaco Raffaele Bene circa la recrudescenza della criminalità in città.

In occasione della festa di "Ognissanti", alla luce delle direttive fornite dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, i militari di Frattamaggiore, con il supporto di unità cinofila del Gruppo Pronto impiego, hanno controllato complessivamente circa 150 persone, a bordo di oltre 70 autoveicoli, notificato diversi verbali di contestazione al Codice della Strada, sequestrato alcune dosi di sostanza stupefacente (hashish e marijuana): cinque le persone segnalate all'autorità prefettizia e due quelle denunciate all'autorità giudiziaria, per traffico e detenzione di stupefacenti.

Le Fiamme Gialle hanno anche rinvenuto oltre 4 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri: una persona è stata denunciata per contrabbando e ricettazione; sequestrato, un coltello nella disponibilità di un giovane, denunciato per il reato di porto abusivo d'arma.

La Guardia di Finanza ha fornito il proprio contributo anche nell'esecuzione di ulteriori piani di controllo del territorio eseguiti con la Polizia Metropolitana, il 5 novembre, e con le altre Forze di polizia, il giorno successivo, in una operazione "alto impatto".



