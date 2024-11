Controlli forze ordine a Napoli, identificate 164 persone

La Polizia di Stato ha effettuato ieri un controllo straordinario del territorio nei quartieri di Secondigliano e San Pietro a Patierno.

L'attività, espletata da personale del Commissariato Secondigliano, dai Nibbio e dalle Unità Cinofile dell'Ufficio Prevenzione Generale, dal Reparto Prevenzione Crimine Campania, con la collaborazione di personale della Polizia Locale, ha consentito di identificare complessivamente 164 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, controllare 123 veicoli, di cui 6 sottoposti a sequestro amministrativo e 10 a fermo amministrativo, e, altresì, contestare 43 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo, guida senza patente, con patente diversa e con patente scaduta, guida senza cinture di sicurezza, mancata esibizione dei documenti di circolazione e guida, mancata copertura assicurativa e per non aver ottemperato all'alt.

Ed ancora, nel corso della serata, nel prosieguo dei servizi predisposti, gli agenti del locale Commissariato hanno controllato un'abitazione a Secondigliano all'interno della quale hanno sorpreso una donna che, all'arrivo dei poliziotti, ha lanciato dalla finestra del balcone della sua camera da letto due borse che sono state immediatamente recuperate da altri agenti.

All'interno delle due sacche sono state rinvenute 266 dosi tra marijuana e hashish, una busta contenente altri 27 grammi di marijuana, 12 involucri di cocaina per un totale complessivo di quasi mezzo chilo di sostanze stupefacenti, una pistola cal.10 con matricola abrasa, 66 cartucce di vario calibro e diverso materiale per il confezionamento.

La donna, una 41enne napoletana, è stata arrestata per detenzione di armi clandestine, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.



