Cc morto mentre inseguiva ladro,commemorazione nel Casertano

Si è celebrato a Piana di Monte Verna (Caserta) il sesto anniversario della scomparsa del Brigadiere dei Carabinieri Emanuele Reali, morto il 6 novembre del 2018 a Caserta dopo essere stato investito da un treno mentre inseguiva un ladro. Presenti la vedova Matilde Grasso e le figlie Paola e Giorgia, e numerose autorità provinciali fra cui il Prefetto di Caserta Lucia Volpe, il Sindaco di Piana di Monte Verna Stefano Lombardi, il Procuratore aggiunto di Santa Maria Capua Vetere Carmine Renzulli, il Questore Andrea Grassi, il Comandante Provinciale Carabinieri Manuel Scarso e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Nicola Sportelli. La cerimonia si è svolta al monumento alla memoria del Brigadiere scomparso, realizzato al cimitero di Piana di Monteverna, con la deposizione di una corona d'alloro da parte di moglie e figlie di Reali, del Prefetto, del Sindaco e del Comandante Provinciale dell'Arma.

Quindi il corteo composto da autorità, colleghi, amici e parenti di Reali, si è recato presso la vicina chiesa di Santa Maria a Marciano, dove il Cappellano Militare Don Salvatore Varavallo ha celebrato la Santa Messa. Il comandante Provinciale dei Carabinieri Scarso, alla fine della funzione religiosa ha espresso il proprio ringraziamento alle autorità intervenute e "l'incondizionata vicinanza alla vedova, alle piccole Giorgia e Paola ed ai familiari di Emanuele".

A Reali è stata riconosciuta la Medaglia d'oro al Valor Civile, essendo morto nell'adempimento del proprio dovere. "Con eccezionale coraggio, sprezzo del pericolo e ferma determinazione - questa la motivazione - nel corso di una prolungata operazione di servizio nei confronti di un sodalizio dedito ai reati contro il patrimonio, nell'ambito della quale aveva già proceduto all'arresto dell'autore di un furto, non esitava a porsi all'inseguimento di un complice e, consapevole del pericolo, scavalcava la recinzione di una linea ferroviaria venendo improvvisamente travolto da un convoglio in transito.

Fulgido esempio di altissimo senso del dovere e di elette virtù civiche, spinto fino all'estremo sacrificio". A Reali è stato anche dedicato un parco giochi per bambini realizzato a Bellona, comune che confina con Piana di Monte Verna, e gli è stata inoltre intitolata una strada a Caserta.



