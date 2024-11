Adescati sui social per incontri sessuali, poi le rapine

La donna adescava online le vittime proponendo appuntamenti a sfondo sessuale in diverse località. Nel luogo dell'incontro, invece, si facevano trovare gli uomini, che, anche con l'impiego di armi, rapinavano le vittime. In tre sono stati arrestati dai carabinieri: per loro sono stati disposti i domiciliari. Sono due uomini ed una donna rispettivamente di 38 anni, 27 e 26 anni, tutti residenti nell'Agro Nocerino.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri sarebbero stati diversi i colpi messi a segno tra Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Castel San Giorgio. L'incontro on line con la 26enne, poi la proposta di appuntamento. Ma le serate, secondo gli investigatori, finivano tutte allo stesso modo. Gli indagati sono accusati per diversi episodi di rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate, nonché per i reati di estorsione tentata, violenza privata, furto in abitazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA