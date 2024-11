Ucciso nel Napoletano, chiesa gremita per i funerali

Un lungo applauso ha accolto la bara di Santo Romano, il 19enne ucciso nella notte tra venerdi' e sabato a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) nella chiesa di Santa Maria Francesca delle cinque piaghe a Casoria.

Gremitissima la chiesa, molti sono all' esterno ad accogliere Santo urlando piu' volte il suo nome tra lacrime e dolore. Poco prima dell' ingresso in chiesa, amici con t shirt bianca a bordo di scooter hanno suonato con insistenza i clacson. Uno degli amici ha mostrato la maglietta di portiere che Santo indossava nella squadra del Micri. La bara, su cui è poggiata la maglia da portiere indossata da Santo durante le partite, ha fatto il suo ingresso in chiesa portata a spalla dagli amici. "Santo, numero uno", è stato l'urlo della folla.



