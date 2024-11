Sessantamila euro in un borsone, due denunce per ricettazione

Erano a bordo di un'auto di grossa cilindrata e sono stati bloccati dagli agenti della Polstrada di Napoli nord, insospettiti dalla loro condotta di guida, nei pressi del casello autostradale dell'A1.

Durante il controllo della vettura, la polizia ha trovato un borsone con circa 60.000 euro in contanti, diversi monili in oro e un coltello di cui i due, entrambi residenti a Roma e con precedenti, non hanno saputo giustificare la provenienza. Per questo sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA