Marijuana in serra, "coltivatore indoor" arrestato

Sette chili di marijuana con decine di piante e contanti sono stati sequestrati dai carabinieri a Casal di Principe (Caserta) nel corso di un'operazione che ha portato all'arresto di un 32enne. A tradire il "coltivatore indoor" di stupefacenti è stato il forte odore di marijuana proveniente dalla sua abitazione, unito ad una serie di movimenti sospetti notati dai carabinieri. E' così scattata la perquisizione nell'appartamento al primo piano dello stabile in cui risiede il 32enne, che ha dato subito i suoi frutti. I carabinieri della stazione di Casal di Principe hanno infatti scoperto 41 piante di marijuana, oltre 7 chili della stessa sostanza contenuti in barattoli di vetro, 30 grammi di hashish, materiale per confezionare le dosi e 2370 euro in contanti.

Ma soprattutto hanno potuto appurare come l'intero appartamento, composto da più stanze, fosse stato adibito totalmente alla coltivazione della marijuana, con i locali funzionali alle diverse fasi di coltivazione e produzione. In una delle stanze i militari hanno rinvenuto 2 cabine adibite a serre, complete di strutture in ferro, teli termici, tubazioni per areazione, con all'interno numerose piante di marijuana collocate in vasi; il complesso dispositivo era composto da lampade, estrattori termostato, umidificatori, deumidificatori, irrigatori a pompa elettrici, fertilizzanti, centinaia di semi e numerosi altri sistemi elettronici utili a creare e mantenere, all'interno delle serre, le condizioni ideali alla coltivazione della marijuana. In un secondo locale, utilizzato per l'essiccazione delle piantine, i militari hanno rinvenuto, adagiata su corde sospese, ulteriore sostanza stupefacente, parte della quale già pronta per essere immessa sul mercato illecito. Il 32enne è stato arrestato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto ai domiciliari.



