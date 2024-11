Geolier, il 22 novembre esce Dio lo sa - Atto II

A chiusura di un anno importante, di grandi traguardi raggiunti, record continui ed enormi successi, Geolier è pronto a tornare il 22 novembre con il secondo capitolo del suo ultimo album da record, già certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia, Dio lo sa - Atto II" (Warner Music Italy).

A soli 24 anni, in poco tempo e grazie al suo grande talento, ha già conquistato l'Italia intera, ottenendo anche il titolo di artista italiano più ascoltato sulle piattaforme di streaming nel 2024. E oggi, con Dio lo sa - Atto II, Geolier continua a scrivere la sua storia e quella del rap italiano.

Il rapper ha da poco annunciato anche l'uscita del suo primo libro Per Sempre, nelle librerie dal 19 novembre. Un racconto che lo vede ripercorrere le tappe che lo hanno portato a diventare quello che è oggi, come artista e come persona.

Dopo un'estate live che lo ha visto diventare il primo artista in assoluto, internazionali inclusi, a esibirsi con tre concerti consecutivi sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, è ora pronto per il tour nei palasport in primavera.

Tra il 2024 e il 2025 ha venduto oltre 350mila biglietti.

Queste le date: 15 marzo Jesolo (VE), 21 e 22 marzo Milano, 23 marzo Torino, 25 marzo Bologna, 28, 29 e 30 marzo Roma, 25 luglio Napoli.



