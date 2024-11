De Luca, irresponsabile chi vuole interrompere lavoro immane

"Si fanno dibattiti sul mandato, che però significa solo una cosa: non interrompere un lavoro che richiede anni, fatica immane, conoscenza dei problemi. C'è la necessità di dare continuità al lavoro. Come si fa a non capire una cosa del genere". Così il governatore Vincenzo De Luca torna sulla questione del terzo mandato, inaugurando un centro per l'autismo a Bracigliano (Salerno). E senza citare nomi o sigle attacca i suoi avversari: "Sono degli irresponsabili. Ci sono componenti politiche che vivono fuori del mondo, non sanno cos'è una persona in carne e ossa, una famiglia con un problema del genere, se ne fottono".

De Luca scherza, 'riforma più urgente è riapertura manicomi'

"La riforma più urgente da fare in Italia, l'ho già detto più volte, è la riapertura dei manicomi, vista la quantità di squinternati che c'è in giro". Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ricorre alla consueta ironia caustica per chiudere l'intervento per l'inaugurazione di un centro per l'autismo a Bracigliano (Salerno). Parlando del dibattito di ieri in Consiglio regionale per l'approvazione della legge che gli consente il terzo mandato, De Luca torna a estrarre, come ha fatto ieri in aula, il cornetto rosso portafortuna dalla tasca della giacca: "Ieri, per sfottere un collega, mi è capitato di cacciarlo fuori. E niente meno esce tra le prime notizie, 'De Luca tira fuori il cornetto'. Che diamine, bisogna sempre guardarsi intorno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA