Calcio: Napoli; Di Lorenzo,ko con l'Atalanta deve farci crescere

"Perdere come ci è accaduto contro l'Atalanta fa male, ma nelle sconfitte si può crescere, fanno parte di un percorso: abbiamo già analizzato la partita e trarremo il massimo anche dalle sconfitte. Dispiace ma si va avanti, si pensa alla prossima partita e siamo in una settimana importante, dopo la sconfitta è positivo affrontare una squadra come l'Inter: è un test per capire il nostro livello, sono partite belle da giocare e vogliamo confrontarci con una grandissima squadra". Lo ha detto il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo a Radio Crc.

"Vedrò l'Inter stasera - spiega Di Lorenzo - sarà un match bello in Champions contro l'Arsenal, perché sono due squadre che stanno facendo bene. La guarderò da spettatore, con il mister poi entreremo nel dettaglio nei prossimi giorni. Studieremo pregi e difetti dell'Inter con Conte sapendo che sono una grandissima squadra e hanno aggiunto giocatori importanti come Zielinski, che conosciamo bene, in un gruppo che da tanti anni gioca insieme. Domenica sarà una bella partita, non vediamo l'ora di confrontarci. A me manca non giocare ogni tre giorni con le coppe, a livello di energie ti tolgono qualcosa ma lo abbiamo visto nell'anno dello scudetto, tante sfide di Champions ci hanno aumentato l'autostima".

Di Lorenzo analizza i nerazzurri: "Sulla loro fascia sinistra - ha detto parlando della zona che dovrà controllare - sfruttano al meglio le loro qualità, cambiano posizione anche con Bastoni che spinge e sale molto. Dovremo stare attenti, è un lavoro che fa tutta la squadra: la fase difensiva è di squadra, dovremo essere bravi quando hanno il possesso. E poi dovremo gestire palla al meglio. Ci attendiamo il gol dell'ex per Lukaku? Non importa chi segna, ma che la squadra conquisti la vittoria".





