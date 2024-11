Avellino, protocollo d'intesa tra Procura e Corte dei Conti

Un protocollo d'intesa è stato sottoscritto tra il Procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, e il Procuratore generale della Corte dei Conti della Campania, Antonio Giuseppone, per implementare e migliorare un proficuo scambio di notizie e informazioni nello svolgimento dell'attività inquirente e requirente. In una nota, Airoma sottolinea che "l'intesa si è resa ancora più opportuna anche a seguito dell'abolizione del reato di abuso di ufficio, preedendo la tempestiva trasmissione al pubblico ministero contabile delle notizie relative a fatti non più penalmente rilevanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA