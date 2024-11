Anziana si allontana da casa, ricerche ad Avellino

Dopo aver fatto la spesa in un supermercato del centro di Avellino non ha fatto più ritorno a casa. Da ieri mattina non si hanno più notizie di Carolina Mucci, 84 anni, che vive in un'abitazione in via Tuoro Cappuccini.

I familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri che hanno attivato ricerche su tutto il territorio del capoluogo irpino. L'anziana potrebbe aver avuto un vuoto di memoria. Alle ricerche, insieme ai familiari, stanno collaborando amici della famiglia e volontari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA