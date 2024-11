A 108 anni si opera al femore e il giorno dopo torna in piedi

A 108 anni si frattura il femore, viene operato e il giorno dopo torna in piedi. E' successo al reparto di Ortopedia e traumatologia dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento, guidata dalla direttrice generale Maria Morgante.

"Gli interventi chirurgici che interessano persone ultracentenarie sono decisamente pochi", ha detto Luigi Matera, direttore dell'Ortopedia e Traumatologia. "La sinergia e la multidisciplinarietà che caratterizzano il personale sanitario del San Pio sono fondamentali", ha aggiunto, facendo in particolare riferimento al supporto dei medici del reparto di Anestesia e rianimazione diretto da Vincenzo Colella.

"Ringrazio i medici ed il personale sanitario per il costante impegno e abbraccio virtualmente il nonnino di 108 anni che si è affidato alle nostre cure", ha concluso la dg Morgante.



