Un premio per i professionisti di comunicazione e marketing

Nasce Plateia-Spaccam Award 2024, premio rivolto ai professionisti della comunicazione e del marketing.

"L'iniziativa - si legge in una nota - mira a promuovere il dialogo tra gli studenti e il mondo professionale indagando il settore della comunicazione pubblicitaria nel panorama locale e nazionale". Il premio, ideato dal collettivo Spaccam, è rivolto alle aziende e ai professionisti, ma soprattutto vuol essere un laboratorio pratico in cui gli studenti entrano in contatto con i temi studiati e con i professionisti della comunicazione pubblicitaria. Un'opportunità concreta per gli studenti di lavorare fianco a fianco con esperti del settore e rafforzare le proprie competenze. Ma anche una ribalta per tanti creativi, pubblicitari e agenzie di comunicazione. "L'iniziativa - spiega Aldo Carlotto, del Corso di laurea in Culture Digitali e della Comunicazione, Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - non si limita a creare opportunità per gli studenti, ma mira anche a valorizzare l'attività professionale del settore della comunicazione pubblicitaria e istituzionale, spesso sottovalutato, soprattutto nel Sud Italia".

La manifestazione prevede 3 fasi: iscrizione e raccolta materiali, dal 25 ottobre al 30 novembre 2024; analisi delle proposte e valutazione della giuria dal 1 al 10 dicembre; premiazione ed evento finale il 16 dicembre con la consegna di attestati di merito nel classico stile accademico. La partecipazione è gratuita e riservata a strutture professionali con partita IVA attive nel settore della comunicazione sul territorio italiano. Le proposte devono essere inviate tramite email a plateia@spaccam.it. Per ulteriori dettagli sul regolamento e le modalità di partecipazione, è possibile visitare il sito ufficiale www.spaccam.it.

Le proposte saranno valutate da una giuria tecnica formata da 20 esperti del settore marketing e comunicazione e una giuria universitaria composta dagli studenti del corso di Marketing e New Media. Il voto della giuria universitaria avrà un peso rilevante nel processo decisionale, permettendo ai giovani di influire concretamente nella scelta finale.

I vincitori saranno annunciati il 16 dicembre 2024 durante l'evento di premiazione presso la sede centrale del Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II.



