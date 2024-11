Schlein, Pd contrario al terzo mandato, posizione chiara

"La posizione del Pd è contraria al terzo mandato. La legge prevede giù un limite di due mandati per il presidente della Regione. Il limite per quel tipo di carica è equilibrato. Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono, ma la posizione del Pd non cambia. Il Pd non supporterà presidenti uscenti che hanno già fatto due mandati".

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervistata alla festa del Domani a Roma. "Le regole - ha aggiunto - valgono per tutti. Se qualcuno era abituato diversamente, è bene che si adegui al cambiamento. Perché io sono stata votata per questo".

"Prima del consenso, - ha concluso - viene il buon senso. La posizione del Pd è chiara".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA