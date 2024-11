Ricercato per maltrattamenti ad ex, arrestato a Bucarest

Rintracciato e arrestato in Romania un 32enne inseguito da mandato di cattura europeo emesso dal Gip del Tribunale di Avellino su richiesta della procura guidata da Domenico Airoma. L'uomo, di nazionalità romena, è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

L'ordinanza è stata eseguita a Bucarest dai militari della Compagnia di Avellino, in collaborazione con la Polizia romena.

Il provvedimento fa riferimento alle reiterate violenze commesse tra gennaio e ottobre di quest'anno ai danni della sua ex compagna. L'uomo, individuato attraverso il monitoraggio del traffico telefonico internazionale, è stato condotto nel carcere a Bucarest in attesa della sua estradizione in Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA