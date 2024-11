Race for the Cure 2024, a Salerno per la prevenzione dei tumori

Dopo le tappe di Napoli, Capua, Avellino e Benevento, Race for the Cure 2024, evento simbolo di Komen Italia, chiude il cerchio approdando a Salerno sabato 9 e domenica 10 novembre. Carovane della prevenzione per effettuare screening gratuiti al seno, un villaggio della salute con stand di alcune realtà mediche e associative locali, lezioni di Yoga e Qigong e la passeggiata sportiva di solidarietà alle donne che lottano contro il tumore, caratterizzeranno i due giorni dedicati alla prevenzione.

Gli screening gratuiti si svolgeranno grazie al supporto medico di Casa di Cura Tortorella e gruppo Neuromed Villa della Sole; la camminata sportiva sarà guidata dalla Fitwalking Salerno. Nell'organizzazione della tappa di Salerno, con Komen Italia collabora da due anni l'Associazione "Noi Donne… Soprattutto", che dal 2014 porta avanti sul territorio l'impegno in materia di prevenzione e di sostegno ad affrontare la malattia nella sua totalità, con l'obiettivo di alleviarne il carico emozionale e le difficoltà legate alla piena ricostituzione dell'identità psicofisica.

"La Race for the Cure è un progetto nato negli Stati Uniti da una collaborazione con la più grande organizzazione che si occupa di tumori del seno - racconta Riccardo Masetti, Fondatore di Komen Italia - Sono trascorsi 25 anni durante i quali il risultato più importante è aver contribuito ad un cambiamento culturale nell'approccio alla malattia, infondendo speranza attraverso la condivisione".

La passeggiata sportiva avrà inizio domenica 10 novembre alle ore 10.30. È possibile iscriversi alla Race for the Cure online, sul sito di Komen Italia, o in Piazza della Concordia presso gli stand dedicati, con una donazione di 1 euro. I partecipanti riceveranno lo zainetto in cotone e l'iconica maglia della Race for the Cure. Per i ticket online: www.raceforthecure.it - www.komen.it.

Grande soddisfazione da parte della presidente dell'associazione "Noi Donne… Soprattutto" che, durante la conferenza di presentazione stamattina al Comune di Salerno, si è particolarmente soffermata sul ruolo della prevenzione. "Per il secondo anno, Salerno ospiterà la "Race for the Cure", evento simbolo della prevenzione e della lotta dei tumori femminili ha sottolineato - Lo straordinario successo dello scorso anno ha dimostrato, senza alcun dubbio, che il vero vincitore è la prevenzione quale strumento essenziale per salvaguardare la salute di tante donne. Il nostro obiettivo è chiaro e condiviso: andare avanti insieme, senza sosta, per diffondere il messaggio che la prevenzione salva la vita".



