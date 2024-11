Polizia stradale salva cucciolo di cane sull'autostrada A2

Vagava terrorizzato tra le auto in transito sull'autostrada A2 del Mediterraneo ma la polizia stradale è riuscita a mettere in salvo un cucciolo. E' stata una pattuglia della sottosezione Polizia Stradale di Eboli (Salerno), nel corso dei servizi di vigilanza stradale dell'A2 del Mediterraneo, ad individuare il cagnolino nei pressi di Sicignano: gli automobilisti, pur di evitare di investirlo sono stati costretti più volte a sterzare bruscamente.

Gli agenti hanno accostato l'auto di servizio sulla corsia di emergenza e deviato il traffico verso le corsie di marcia di sinistra, per tentare di recuperare il cane. I poliziotti sono così riusciti a rassicurare il cagnolino mettendolo poi in salvo a bordo del veicolo di servizio, dove hanno atteso l'arrivo del veterinario che ha accertato le buone condizioni dell'animale e l'assenza del microchip.



