Manfredi, scuola della Nunziatella è grande patrimonio del Paese

"La Nunziatella è una grandissima istituzione, un grande patrimonio non solo di Napoli ma del Paese perché ha formato la classe dirigente dell'Italia". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alla Scuola Nunziatella alla presentazione del calendario 2025 della Nunziatella e della Statua dell'Allievo.

"Per noi è un grande vanto ma ci deve essere anche un grande impegno da parte di tutta la nostra comunità, delle forze politiche per difendere e rafforzare sempre di più la presenza della Nunziatella a Napoli che ha bisogno di più risorse e spazi - ha spiegato il primo cittadino - Mi auguro che il progetto di allargamento della Nunziatella possa avvenire in tempi rapidi, così da riprendere in maniera forte anche questa tradizione che per noi è fondamentale". A chi chiede a che punto è il progetto, risponde: "Tutto quello che dovevamo fare come Comune, lo abbiamo realizzato: abbiamo approvato la variante urbanistica della Caserma Boscariello che dovrebbe consentire il trasferimento del Reparto Mobile della Polizia. Credo che i tempi sono matutri per accelerare fortemente questo impegno di allargamento della Nunziatella. Altrimenti corriamo il rischio di un ridimensionamento e questo, la nostra città non se lo può permettere. E non se lo può permettere il Mezzogiorno". Sulla data "dipende strettamente dal Demanio che sta operando perché la competenza dal punto di vista delle opere edilizie e infrastrutturali è dello Stato".



