Il terzo mandato e il corno rosso di De Luca

Non è mancata la scaramanzia partenopea nella giornata di approvazione della legge regionale che permetterebbe a Vincenzo De Luca di candidarsi per il terzo mandato consecutivo al governo della Campania.

De Luca ha ascoltato in silenzio tutto il dibattito nell'aula del Consiglio regionale, senza intervenire. Il governatore ha ascoltato in particolare l'ultimo intervento, quello di Tommaso Pellegrino, consigliere di Italia Viva che ha detto: "Oggi non si discute, il candidato per la Regione per noi di Italia Viva è Vincenzo De Luca". Una frase dopo la quale il governatore ha sorriso, tirando fuori dalla tasca un piccolo corno rosso. Poi è cominciato il voto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA