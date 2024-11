Fimmg, a Napoli medico di famiglia morso ad una mano

Ha morso ad una mano il medico di famiglia. E' accaduto ieri, a Napoli. Da qui l'appello che arriva dalla sezione di Napoli della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (Fimmg) per voce del segretario provinciale Luigi Sparano.

La violenza risale a ieri, il medico è stato raggiunto nel suo studio da un paziente visibilmente alterato e lì è nata una discussione. Il paziente ha aggredito il medico creando scompiglio nello studio, arrivando a morderlo ad una mano.

"Questo ennesimo atto di violenza - dice Sparano - ci conferma una volta di più l'esigenza di un cambiamento della sanità territoriale, che deve evolvere verso una dimensione aggregativa. Gli studi dei singoli medici sono ormai un rischio per i colleghi che sono e si sentono esposti a minacce e violenze. È il momento di prendere atto di questa situazione e di mettere in atto processi di cambiamento che possano garantire l'assistenza di prossimità, ma al contempo assicurare maggiore sicurezza ai colleghi". "In una città come Napoli - conclude Sparano - non ci si può più permettere di lavorare in studi singoli. Occorre che i medici di famiglia possano contare su studi associati, un cambiamento che deve essere portato avanti anche dalle istituzioni con la messa a disposizione di locali pubblici. È così che si inizia a mettere in sicurezza la medicina generale, garantendo un'assistenza di prossimità e, allo stesso tempo, evitando l'abbandono dei territori da parte dei colleghi ormai esausti".



