Al via campionato invernale Vela d'Altura del Golfo di Napoli

Prende il via domenica 10 novembre la 53esima edizione del Campionato Invernale Vela d'Altura del Golfo di Napoli.

La prima prova del campionato è affidata alla organizzazione del Circolo del Remo e della Vela Italia e mette in palio la Coppa Beppe Knight.

L'assegnazione del trofeo al primo classificato delle classi ORC 0 - 5 arriverà a valle di due giornate di regate, quella del 10 novembre, appunto, e quella del 17 novembre.

"Siamo lieti di dare la partenza, come da tradizione, a questa nuova stagione invernale riproponendo la "Coppa Beppe Knight", nata nel 1978 per volere dei nostri Soci Fondatori Carlo e Fabrizio Knight, in memoria del loro genitore", sottolinea il presidente del Circolo del Remo e della Vela Italia, Mottola di Amato, che aggiunge: "l'inizio di un nuovo Campionato comporta sempre un impegno organizzativo ed il Circolo 'Italia' è pronto alla nuova sfida, seguito dagli altri Circoli del Golfo di Napoli che, per certo, saranno all'altezza delle loro tradizioni".

Secondo una formula ormai collaudata, ai dieci circoli coinvolti nella organizzazione del Campionato viene affidata la "paternità" di una delle nove prove della manifestazione che copre l'arco di diversi mesi e si conclude agli inizi marzo.

"Il Campionato Invernale di Vela di Altura del Golfo di Napoli è, ormai, una tradizione irrinunciabile, negli anni siamo riusciti a diventare una certezza - sottolinea Gianluigi Ascione, vicepresidente del Comitato organizzatore del Campionato Invernale - Arrivare a tagliare un traguardo come quello della 53sima edizione lo dimostra. Tra l'altro, questo appuntamento si apre con una notizia importante per tutti i Circoli Nautici: grazie al lavoro svolto dal Ministero - che ha sempre cercato un punto di convergenza con la Commissione Europea - è stata individuata un'intesa bipartisan che salvaguarda e premia l'impegno e il lavoro dei circoli nautici e delle altre realtà che si occupano di sport acquatici".



