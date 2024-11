A Firenze arriva "l'esperienza Giffoni", due giorni di incontri

Domani e giovedì 7 novembre Giffoni fa visita alla città di Firenze per una due giorni di incontri ed impegni istituzionali. Mentre si sta già preparando la 55/a edizione del festival del prossimo luglio, il fondatore di Giffoni Claudio Gubitosi avrà nel capoluogo toscano alcuni appuntamenti con le autorità cittadine e diversi incontri negli istituti scolastici.

In particolare, insieme ad Alfonso Andria, che ha curato i rapporti istituzionali, e con la 'regia' di Luca Barretta, salernitano di nascita e presidente del Rotary Club Firenze Sesto Michelangelo, Gubitosi domani sarà ricevuto a Palazzo Vecchio dall'assessore alla cultura del comune di Firenze Giovanni Bettarini e dalla collega, con delega all'istruzione, Benedetta Albanese "per instaurare - si legge in una nota - una nuova e profonda collaborazione". A seguire, Gubitosi sarà in udienza dall'Arcivescovo di Firenze mons. Gherardo Gambelli presso il Duomo della città toscana. In serata, al St Regis, la delegazione di Giffoni prenderà parte al conviviale organizzato dal Rotary Club Firenze Sesto Michelangelo, insieme ai rappresentanti dei diversi rotary fiorentini. Gubitosi racconterà l'esperienza del festival, che nel corso degli anni è cresciuto fino a diventare un evento di rilevanza mondiale.

La mattina di giovedì il fondatore di Giffoni incontrerà a Sesto Fiorentino gli studenti del Liceo Calamandrei, alla presenza dei rappresentanti dell'amministrazione comunale e del dirigente scolastico, Francesco Ramalli. A seguire, la visita al Liceo Michelangiolo, istituto che da dieci anni tiene ogni semestre un corso di cinematografia. Gubitosi parlerà ai ragazzi, sottolineando la sua grande attenzione verso le nuove generazioni.



