A Caserta il 9 novembre Biagio Izzo in 'L'arte della truffa'

Sabato 9 novembre alle ore 17.30, al Teatro Comunale di Caserta, Biagio Izzo e la Compagnia saranno ospiti del ciclo di incontri "Salotto a Teatro", condotti dalla giornalista Maria Beatrice Crisci.

La vita di Gianmario e della moglie Stefania, spiega una nota, "viene sconvolta dall'arrivo del fratello di lei, Francesco, che la coppia è costretta a prendere in casa per fargli ottenere gli arresti domiciliari. Gianmario, integerrimo uomo d'affari, è preoccupato che la presenza del cognato, noto truffatore, possa nuocere ai rapporti che lui intrattiene con alti prelati del Vaticano, per i quali lavora".

Ma un imprevisto rovescio finanziario porta Gianmario ad aver bisogno delle 'arti' del cognato, accettando in qualche misura le sue 'regole', da sempre criticate, ma ora indispensabili per salvare la sua reputazione di grande uomo d'affari.

Il nuovo spettacolo di Biagio Izzo, si sottolinea, "è una commedia brillante, che tra momenti paradossali, comici ed emozionanti ci farà assistere alla consumazione di una truffa a fin di bene, che porterà Gianmario a riconsiderare il rapporto con il cognato".



