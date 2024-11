Ucciso nel Napoletano: domani udienza convalida fermo del 17enne

Si svolgerà domani mattina alle 11 l'udienza di convalida del fermo del minorenne accusato dell'omicidio di Santo Romano, il ragazzo di 19 anni deceduto a causa delle gravissime ferite riportate dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo di arma da fuoco a San Sebastiano al Vesuvio.

Difeso dall'avvocato Luca Raviele, il 17enne che ha confessato di avere fatto fuoco con una pistola (che al momento però non è stata ancora rinvenuta dalle forze dell'ordine) ma di averlo fatto per una sorta di legittima difesa dopo che sarebbe stato circondato da alcuni ragazzi, comparirà davanti ai giudici del tribunale per i minorenni di Napoli.

Il giovane ha ammesso di aver sparato però per essersi difeso a seguito di una aggressione da parte di un gruppo di 4-5 ragazzi.

Lo stesso legale ha riferito che il giovane ha delle problematiche di carattere psichiatrico e psicologico.

Sempre domani, inoltre, sarà conferito l'incarico al medico legale che dovrà eseguire l'autopsia sul corpo di Santo Romano.





