La scorsa notte i carabinieri della compagnia Stella sono intervenuti al pronto soccorso per un 48enne srilankese ferito.

Sarebbe accaduto in piazza Cavour, a Napoli. L'uomo è stato ferito ad entrambe le gambe da uno sconosciuto, probabilmente con un taglierino. Indagini in corso per chiarire dinamica. Il 48enne è stato dimesso con 15 giorni di prognosi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA