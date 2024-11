Squali morti a Torre del Greco, uccisi da uno strumento da pesca

C'è la mano dell'uomo dietro il decesso dei due squali volpe ritrovati spiaggiati e privi di vita la scorsa settimana sull'arenile di località La Scala a Torre del Greco. A rivelarlo è stata l'autopsia condotta questa mattina presso l'istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno di Portici dal dipartimento di sanità animale-unità operativa di Ittiopatologia. Gli accertamenti hanno evidenziato che "i soggetti sono stati ritrovati con la coda legata a una cima e vincolati a un corpo galleggiante, vittime della stessa causa di morte. L'esame autoptico - proseguono gli esperti - ha evidenziato una lesione compenetrante associata a un processo emorragico nell'area del cavo orale, compatibile con l'infissione di un amo da pesca".

Da ciò che si apprende, lo squalo femmina era in attesa di quattro cuccioli. Si ipotizza che gli animali siano rimasti vittime del "palangaro", uno strumento di pesca costituito da una lunga lenza con numerosi braccioli armati di ami. "Tale attrezzo, seppur consentito, risulta purtroppo non selettivo" spiegano dall'istituto zooprofilattico. All'autopsia erano presente anche componenti del dipartimento ecologia marina integrata della stazione zoologica Anton Dohrn, che hanno prelevato campioni per ulteriori ricerche sulla specie.





