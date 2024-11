I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna e della stazione di Sant'Anastasia sono intervenuti al pronto soccorso di Villa Betania per un ferito.

Si tratta di un 64enne colpito al polpaccio da un colpo d'arma da fuoco.

Il fatto sarebbe accaduto in via Pomintella, a Sant'Anastasia.

I carabinieri indagano per ricostruire dinamica e matrice e individuare il luogo. Il 64enne non è in pericolo di vita.





