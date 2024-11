IV novembre, la festa in piazza del Plebiscito a Napoli

"E' questa la festa degli italiani". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, parlando con i giornalisti a margine della festa dell'unità nazionale e giornata delle forze armate che si è tenuta oggi in piazza del Plebiscito, a Napoli, dove sono stati schierati reparti delle ti tutte le forze armate, delle forze dell'ordine ed un plotone del Corpo militare volontario e delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

"Noi tutti noi ci rivediamo nelle forze armate e nell'attività che svolgono quotidianamente sia in Italia che all'estero. Le forze armate meritano un grande rispetto. Tutti noi vogliamo perseguire la pace, ed ovunque. E la giornata di oggi, in questo splendido scenario di piazza del Plebiscito, è un tutt'uno con la città di Napoli", ha proseguito ancora il prefetto.

La cerimonia si è aperta con l'ingresso sul luogo della cerimonia del Gonfalone della Città di Napoli e con l'alzabandiera. Dopo aver passato in rassegna i reparti schierati il prefetto ha letto il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Poi ha preso la parola il comandante del presidio interforze di Napoli, ammiraglio Salvatore Vitiello.

Alla cerimonia hanno preso parte anche alcune scolaresche di Napoli.



