È Parthenopemania, la statua di Greta Cool nella via dei presepi

In una Napoli invasa dai turisti, sono tanti - dai gadget alle pizze - i richiami a Parthenope, l'ultimo film di Paolo Sorrentino campione d'incassi.

A San Gregorio Armeno, la via dei presepi, è puntualmente comparsa la statuina di Greta Cool, la diva in decadenza, interpretata da Luisa Ranieri, che non ha risparmiato critiche ai napoletani ("arretrati e piagnucolosi"). A realizzarla è stato Marco Ferrigno, l'artigiano che per le opere esposte nella sua storica bottega si richiama spesso ai fatti della più stretta attualità.

In vendita online, ma anche in diversi negozi, le magliette con le frasi del film e la scritta J'adore Sorrentino e J'adore Parthenope, mentre su ebay si vendono manifesti e locandine che tra i ragazzi stanno diventando oggetti da collezione.

Non poteva mancare la pizza dedicata al film: ci ha pensato il maestro pizzaiolo Enzo Coccia, de la Notizia, che ha inventato la Pizza Parthenope. Infine "Era già tutto previsto" di Cocciante, che accompagna una delle scene iconiche della pellicola di Sorrentino, è salita al primo posto nella viral 50 di Spotify.



